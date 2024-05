Due incidenti nel Casertano nella notte - scontro frontale a Villa Litern - 3 morti; a Caserta auto si ribalta e muore un 20enne

Notte di sangue sulle strade nel Casertano - due terribili incidenti : morti 4 ventenni Quattro morti, tutti ragazzi, in due incidenti stradali nella Notte nel Casertano. Il più grave a via delle Dune a Villa Literno, dove due auto si sono scontrate, probabilmente in modo frontale: tre giovani sono morti - una 20enne e due ragazzi di ...

Incidenti nel Casertano - quattro ragazzi morti nella notte : le vittime avevano tra 20 e 24 anni quattro morti, tutti ragazzi, in due Incidenti stradali nella notte nel Casertano. Il più grave a via delle Dune a Villa Literno, dove due auto si sono scontrate, probabilmente in...