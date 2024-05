(Di domenica 19 maggio 2024) Il modello dovrà essere inoltrato entro il 30 settembre 2024. Per visualizzare e scaricare la dichiarazione, è necessario entrare nella propria area riservata utilizzando Spid, Cie o Cns

730 precompilato, via da domani. Ecco tutte le novità - 730 precompilato, via da domani. Ecco tutte le novità - Quest'anno la dichiarazione precompilata è diventata anche semplificata: è più immediata e facile da usare, senza quadri, codici o righi, ma suddivisa in semplici sezioni. La modalità ordinaria ...

Spese mediche e 730, cosa fare se si legge nella precompilata "importo da verificare" - Spese mediche e 730, cosa fare se si legge nella precompilata "importo da verificare" - Le risposte ai quesiti dei lettori nello spazio digitale ideato dalla redazione de L’Economia del Corriere della Sera e realizzato grazie alla collaborazione con Giuffrè Francis Lefebvre ...

730 precompilato, da domani si può modificare modello e inviare: cosa sapere sui rimborsi - 730 precompilato, da domani si può modificare modello e inviare: cosa sapere sui rimborsi - Dal pomeriggio del 20 maggio si apre il canale diretto con l'Agenzia delle Entrate per l'invio della dichiarazione dei redditi precompilata 2024, relativa al periodo d'imposta 2023: il modello, che er ...