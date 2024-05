Chico Forti trasferito a Verona - ha già lasciato Rebibbia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 19 maggio 2024)arriverà oggi nel carcere didopo avere passato la notte aNuovo Complesso. Secondo quanto si apprende da fonti informate il 65enne trentino è in viaggio a bordo di un mezzo della penitenziaria e hal'istituto penitenziario romano da qualche ora.hail carcere didopo avere passato la notte in una cella del Reparto G8. Ha fatto colazione e ha ringraziato il personale. Da quanto si appreso si è informato sulla possibilità di potere incontrare i suoi familiari, in particolare la madre.