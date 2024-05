Conference League - il nono posto in Serie A vale la qualificazione? L’UEFA fa chiarezza!

(Di domenica 19 maggio 2024) Il Napoli spera in un piazzamento europeo ad una sola giornata dal termine del campionato. Ecco le ultime dal. La stagione del Napoli è stata incredibilmente sottotono, motivo per il quale gli uomini di Francesco Calzona non hanno potuto competere ad alti livelli. Gli obiettivi iniziali della società sono svaniti dopo pochissimi mesi, perdendo così un piazzamentovole per la prossima Champions. L’attuale decimoin classifica, dopo la vittoria del Torino, rischia di far perdere agli azzurri l’ultimissimovalido per l’accesso alla. In caso di mancata, ovviamente, il club partenopeo sarebbe costretto a fare i conti con delle grosse perdite economiche e non solo. L’obiettivo della società ...

Fiorentina Napoli , voti e pagelle dei quotidiani sportivi: ITALIANO ha due uomini non in forma per la Conference Il 2-2 tra Fiorentina e Napoli consente alla Viola di mantenere un vantaggio sul Napoli prezioso in ottica qualificazione europea. Ma a ...

Conference League sempre più lontana per il Napoli : c’è solo un’unica combinazione per la qualificazione in Europa. Francesco Calzona lascerà Napoli a fine stagione e centrare la qualificazione in Europa potrebbe essere un modo ideale per ...

EUROPA, Napoli e Torino tifano viola. La situazione - EUROPA, napoli e Torino tifano viola. La situazione - Questa mattina il Corriere dello Sport-Stadio fa il punto, citando un chiarimento della stessa UEFA, sulla situazione relativa al numero di squadre italiane che potrebbero qualificarsi ...

La Uefa ha chiarito: il 9° posto vale l'Europa se la Fiorentina vince la Conference - La Uefa ha chiarito: il 9° posto vale l'Europa se la Fiorentina vince la conference - A quel punto, con i viola che sarebbero qualificati all'Europa League, si sblocca la conference per la nona della Serie A ... prossima edizione della conference League. Così Torino e napoli, nel caso ...

"De Zerbi innamorato dell'Italia, a Napoli non c'è motivo per dire no" - "De Zerbi innamorato dell'Italia, a napoli non c'è motivo per dire no" - Il futuro di Roberto De Zerbi è tornato in auge sul mercato dopo l'ufficialità della sua separazione con il Brighton al termine della stagione. In realtà l'allenatore ex Sassuolo aveva già parlato in ...