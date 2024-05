911 e 911 Lone Star - stasera su Rai 2 | trama delle puntate di domenica 19 maggio

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 19 maggio 2024)nuovo doppio appuntamento con le serie create da Ryan Murphy, Brad Falchuk e Tim Minear.192024, a partire dalle 21:20, su Rai 2 vanno in onda i nuovi episodi della quinta stagione di 9-1-1 e della terza stagione dello spin-off 9-1-1. Le serie fanno parte del franchise 9-1-1, ecco le trame e i protagonistiin onda questa sera disponibili in live streaming su RaiPlay. 9-1-1: sinossi e cast dell'episodio 'Eroe a qualunque costo' Hen confida a Chimney i suoi dubbi sulla morte di Claudette, avvenuta dopo l'incendio al call center. Il sospetto che qualcuno stia manipolando situazioni per emergere come eroe, mettendo deliberatamente in pericolo la vita …