Barbara Boncompagni - chi è la figlia adottiva di Raffaella Carrà

(Di domenica 19 maggio 2024) Un legame splendido, quello cheha stretto con l’indimenticabile: per lei è stata proprio come una mamma.aveva dichiarato in merito a: “Ci eravamo trovate, entrambe eravamo molto simili e molto forti, ci siamo piaciute da subito”. Durante l’intervista,aveva definito la“una Mary Poppins”: “Raf era una persona molto pragmatica, quando avevo delle cose andavo da lei, anche cose di tutti i giorni e lei era molto brava a trovare delle soluzioni, molto pratica.è sempre rimasta nella mia vita, anche perché abitavamo tutti insieme, anche quando Sergio Japino stava con, anche perché i suoi rapporti d’amore poi sono rimasti rapporti ...

Raffaella Carrà : le cause della morte della grande cantante e showgirl ricordata a Domenica In Raffaella Carrà è stata una delle più grandi cantanti, conduttrici e showgirl dello spettacolo italiano. Quali sono state le cause della morte di ...

Domenica In, ecco tutti gli ospiti di oggi 19 maggio - ... in onda dalle 14 su Rai1 e Rai Italia in diretta dagli Studi 'Fabrizio Frizzi' di Roma, si aprirà con un talk dedicato al ricordo di Raffaella Carrà. Il talk per 'Raffa' vedrà la partecipazione di ...

Domenica In, puntata del 19 maggio 2024: ospiti e anticipazioni - Ma chi saranno gli ospiti della trentacinquesima puntata di Domenica In La puntata sarà ricca di sorprese e partirà con un talk dedicato al ricordo di Raffaella Carrà , scomparsa il 5 luglio del ...