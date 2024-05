Vivo con il Parkinson - ma non mollo E cerco una sede per aiutare gli altri

Vincenzo Mollica riceverà il David di Donatello alla carriera il 3 maggio 2024, così da sottolineare il suo contributo dato nei lunghi anni di attività professionale in cui si è dedicato al cinema, sua grande passione: “Da oltre 40 anni racconta ...

Vincenzo Mollica riceverà un premio speciale in occasione della cerimonia dei David di Donatello. In un'intervista parla dell'emozione del riconoscimento, della sua salute e del mondo del cinema.Continua a leggere

Standing ovation per Vincenzo Mollica ai David di Donatello: "Qui con il Signor Parkinson e la Signora Cecità, du' figli de 'na migno**a!" - Standing ovation per Vincenzo Mollica ai David di Donatello: "Qui con il Signor parkinson e la Signora Cecità, du' figli de 'na migno**a!" - ROMA. «Non avrei mai pensato di ricevere un premio così importante, arriva come una festa. E mi fa ancora più piacere perché arriva dal cinema, la mia grande passione da sempre, oltre alla musica e… ...