Escursionisti travolti da valanga sulle Alpi svizzere | morti 2 sportivi italiani di 30 e 35 anni

Due Alpi nisti sono morti in un incidente in montagna sulle Alpi svizzere . I due sono stati Travolti da una valanga sul Pigne d’Arolla, una vetta alta quasi 3.800 metri, fra il Cervino e il Grand Combin. Secondo le prime informazioni, le vittime ...

Due persone sono morte stamane in un incidente in montagna avvenuto sulle Alpi svizzere . Sono state travolte da una valanga sul Pigne d'Arolla, vetta che culmina a quasi 3.800 metri, tra il...

Due persone sono morte stamane in un incidente in montagna avvenuto sulle Alpi svizzere. Sono state travolte da una valanga sul Pigne d'Arolla, vetta che culmina a quasi 3.800 metri, tra il Cervino e il Grand Combin. In base alle prime informazioni ...