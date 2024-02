Mahmood si racconta a Verissimo | “Sono felice | ma quando una cosa è semplice ho bisogno di complicarla”

(Di lunedì 19 febbraio 2024) “moltoin questo ultimo periodo… è che ovviamente da gennaio non c’è stato tempo per l’amore ora si deve lavorare e battere il ferro finché è caldo, però“. Ospite di Silvia Toffaninsinon solo dal punto di vista professionale ma anche privato. Secondo i rumors sarebbe fidanzato da un paio di anni con il modello Noah Oliviera, col quale era in vacanza l’estate scorsa in Sardegna e che era con lui anche a Sanremo per il festival, maa «» il discorso è scivolato sulla sua vita sentimentale,ha preferito glissare A quanto pare c’è qualcuno nella sua vita sentimentalmente parlando, e forse questa persona gli ha dato modo di mettere da parte il ...

«Abbiamo portato sul palco un argomento tabù che ci tocca da vicino. Non parlarne, sarebbe stato un suicidio», dicono La Sad , che all’Ariston hanno ... (feedpress.me)

Dopo Sanremo, il cantante Mahmood è il super ospite nel salotto televisivo di Verissimo , condotto da Silvia Toffanin, per parlare del suo nuovo ... (thesocialpost)

Mahmood si racconta: 'Se sono fidanzato Ora sono molto felice': In merito all'album, Mahmood ha dichiarato: ' C'è molto di me questa volta , forse più delle altre volte, credo che questo disco sia il disco più empatico che abbia mai scritto fino ad ora perché in ...

Ospiti Verissimo, puntata domenica 18 febbraio 2024: ex del Grande Fratello, Mahmood e non solo: Ospiti Verissimo, puntata di domenica 18 febbraio 2024 A Verissimo, Mahmood farà ballare con la sua ... Inoltre, in studio, si racconta la storia di Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e ...

Google ha appena reso Gemini ancora più potente: ... l'outing a Mahmood e Mengoni è un gesto violento di Daniele Biaggi Kilmaru: chi è il videomaker ... dice di aspettarsi ulteriori progressi nei mesi a venire : ' È un ritmo diverso " racconta " . Sto ...