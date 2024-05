Meloni - su Forti fiera del lavoro del govern - grazie a Usa

“ Chico Forti è tornato in Italia. fiera del lavoro del governo italiano. Ci tengo a ringraziare nuovamente la diplomazia italiana e le autorità degli Stati Uniti per la loro collaborazione”. Così sui Social la premier Giorgia Meloni , postando una ...

Chico Forti, imprenditore trentino di 65 anni, è tornato in Italia dopo 24 anni di detenzione in Florida. Qui sconterà il resto della sua pena. Giorgia Meloni ha rivendicato il successo dell'operazione per far tornare Forti, dicendo che è stato ...