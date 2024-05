Un uomo ha perso 117 000 euro per una mail | il ricatto in rete fatto con un vecchio trucco

(Di sabato 18 maggio 2024) Nell'inchiesta Polo Est è emrso il caso di un italiano residente in Cina che ha pagato una multa arrivata via. Era una finta comunicazione della Polizia Postale in cui gli veniva notificata un'indagine per pedopornografia. Dopo il primo pagamento i truffatori hanno continuato a chiedere denaro fino ad estorcere oltre 100.000

Londra, 13 marzo 2024 – Continua a far discutere l’ormai celebre foto di Kate Middleton con i figli, pubblicata da Palazzo per rassicurare sulle condizioni di salute della principessa dopo l’intervento all’addome di gennaio. Le agenzia di stampa ...

Tentato omicidio all'esterno di una pizzeria a Napoli: fermato un uomo - Tentato omicidio all'esterno di una pizzeria a Napoli: fermato un uomo - La Polizia di Stato, nella giornata di venerdì, ha eseguito un decreto di fermo del pubblico ministero, a carico di una persona ritenuta gravemente indiziata dagli inquirenti di tentato omicidio ...

Morto Franco di Mare: il giornalista Rai aveva 68 anni, era malato di cancro - Morto Franco di Mare: il giornalista Rai aveva 68 anni, era malato di cancro - Franco di Mare, giornalista e inviato Rai, aveva rivelato il 28 aprile scorso di essere malato e di avere un mesotelioma: «Da inviato di guerra ho respirato amianto: sono sereno e non mollo, ma da que ...