Europee - Youtrend | vento in poppa per la destra All’Ecr 24 seggi in più del 2019

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 18 maggio 2024)inper laeuropea che, stando ai principali sondaggi, si presenta in ottimo stato di salute al voto dell’8 e 9 giugno. Nonostante il calo del numero totale di eletti (da 751 a 720), ci si attende che la famiglia di centro(Ppe, Ecr e Id) aumenti di molto ia Strasburgo rispetto al, centroeuropea in crescita Secondo le stime di Europe Elects, infatti, l‘Ecr, il movimento dei conservatori e riformistiguidata da Giorgia Meloni porterebbe al Parlamento europeo 24 eletti in più degli attuali. Il Partito popolare europeo, a cui aderisce Forza Italia, dovrebbero eleggere un eurodeputato in più rispetto al. In crescita anche famiglia dell’Id (Identità e ...