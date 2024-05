Mosca, conquistato un altro villaggio nel Kharkiv - mosca, conquistato un altro villaggio nel Kharkiv - ROMA, 18 MAG - Le forze russe hanno conquistato un altro villaggio nella regione di Kharkiv, nell'Ucraina nord-orientale: lo ha reso noto il ministero della Difesa di mosca. "ll gruppo tattico nord ha ...

Xi, 'conferenza di pace se riconosciuta da Mosca e Kiev' - Xi, 'conferenza di pace se riconosciuta da mosca e Kiev' - 'Con pari partecipazione e discussione equa di tutte le opzioni'. Russia e Cina continueranno a rafforzare i legami militari (ANSA) ...

'Mosca conquista 278 chilometri quadrati in 7 giorni' - 'mosca conquista 278 chilometri quadrati in 7 giorni' - Le forze russe hanno conquistato 278 chilometri quadrati di territorio nell'Ucraina orientale in sette giorni, vale a dire la maggiore estensione dalla fine del 2022: è quanto emerge da un'analisi del ...