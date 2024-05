LIVE Inter-Atalanta Primavera 0-0 | l’arbitro fischia il calcio d’inizio

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 18 maggio 2024) L’va in campo per la sua ultima giornata di campionato contro l’. La partita si gioca al Konami Youth Development Centre. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it,alle ore 13. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP0-0 13.03 INIZIA LA PARTITA. 13in consueta divisa da casa nerazzurra. L’giocherà invece con la maglia bianca da trasferta. 12.57 Questa è l’ultima giornata di campionato. L’con una vittoria si assicurerebbe il primo posto davanti alla Roma. L’si gioca invece la possibilità di ...