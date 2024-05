Difendere i liberi mercati | summit B7 - l' appello degli industriali al governo

(Di sabato 18 maggio 2024) L'appuntamento clou sarà a Borgo Egnazia, in Puglia, dal 13 al 15 giugno per quel G7 tanto atteso che vedrà i grandi del mondo, oltre ai vertici delle istituzioni europee, ospiti nel nostro Paese cui spetta la presidenza di turno del G7. Ma già ieri a Roma si sono riuniti i rappresentanti del B7, sigla che sta per “Business 7” e comprende oltre 3,5 milioni di imprese associate alle confindustrie nazionali e circa 30 milioni di aziende. Ministri, manager ed esperti del mondo produttivo si sono ritrovati ieri attorno al tavolone allestito per l'occasione a Palazzo Doria Pamphilj: al centro Elisabetta Belloni, coordinatrice del G7 nell'anno della presidenza italiana, e dal 2021 direttrice generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, Dis. (...) Registrati gratuitamente qui e leggi l'articolo integrale di Brunella Bolloli

