Nuoto in acque libere - Coppa Len Piombino | oro per Acerenz - Taddeucci d’argento

(Di sabato 18 maggio 2024) Azzurri protagonisti della prima tappa diLen a. Domenicoa griffa per la seconda volta consecutiva la 10 km, che si è disputata davanti alla suggestiva Piazza Bovio del comune toscano. Il campione europeo in carica della specialità a Roma ’22 e bronzo iridato due mesi fa a Doha nella 5 km, ha trionfato in 1h46’54?1 battendo allo sprint l’agguerrita coppia francese formata dal diciannovenne Sascha Velly ed il bronzo olimpico Marc Antoine Olivier. Gara aggressiva a differenza col passato per l’azzurro, che parte all’attacco sin dalle prime battute e sprinta con fervore battendo i due specialisti delle volate. “Le condizioni erano abbastanza difficili perché il freddo si faceva sentire nonostante il sole splendente – commenta a caldoa -. Ho provato a stare sempre davanti anche se facevo ...

