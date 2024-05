F1 - Helmut Marko | Stupito dalla velocità della Ferrar - ma non siamo preoccupati

(Di sabato 18 maggio 2024) Non è stato un primo giorno da incorniciare per la Red Bull a Imola, settimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito del Santerno lei hanno ben impressionato e soprattutto Charles Leclerc è stato autore dei migliori tempi nella FP1 e nella FP2. La Rossa, per questo week end, ha portato aggiornamenti significativi sulla propria vettura che sembravano aver funzionato. Di contro, le due RB20 dell’olandese Max Verstappen e del messicano Sergio Perez non hanno rubato l’occhio e sono state insolitamente instabili al posteriore. Segno che qualcosa nel set-up andrà rivisto per le qualifiche odierne. Ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport Deutschland, il consulente di Red Bull,. “Non è stato un buon inizio di week end per noi. Abbiamo trovato delle difficoltà in aderenza sia con le soft che con le medie. Anche ...

