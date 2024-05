Chico Forti | Meloni - ‘fiera lavoro governo’

(Di sabato 18 maggio 2024) Roma, 18 mag. (Adnkronos) – “è tornato in Italia. Fiera deldel Governo italiano. Ci tengo a ringraziare nuovamente la diplomazia italiana e le autorità degli Stati Uniti per la loro collaborazione”. Così la premier Giorgiasui social. L'articolo CalcioWeb.

Questa mattina è atterrato alla base aerea di Pratica di Mare il Falcon dell'Areonautica Militare che ha riportato in Italia Chico Forti , il 65enne detenuto per 24 anni negli Stati Uniti dopo essere stato condannato all'ergastolo per l'omicidio di ...

" Chico Forti è tornato in Italia. Fiera del lavoro del Governo italiano. Ci tengo a ringraziare nuovamente la diplomazia italiana e le autorità degli Stati Uniti per la loro collaborazione".

Rientro in Italia di Chico Forti, l'aereo è atterrato e l'incontro con Giorgia Meloni. La premier: "Fiera del lavoro del governo italiano" - Rientro in Italia di Chico forti, l'aereo è atterrato e l'incontro con Giorgia Meloni. La premier: "Fiera del lavoro del governo italiano" - TRENTO. "Chico forti è tornato in Italia". Questo il commento di Giorgia Meloni, la premier ha pubblicato la foto dell'incontro. "Fiera del lavoro del governo italiano". Il 65enne trentino è atterrato ...

Chico Forti tornato in Italia, "iter per il rientro concluso in tempi record" - Chico forti tornato in Italia, "iter per il rientro concluso in tempi record" - L'operazione di rientro in Italia di Chico forti "è stata resa possibile grazie all’autorevolezza e alla riservatezza del Governo italiano che con il Dipartimento di Giustizia ha portato avanti un ...

Meloni accoglie Chico Forti: fiera del lavoro del governo - Meloni accoglie Chico forti: fiera del lavoro del governo - Roma, 18 mag. (askanews) - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato Chico forti al suo arrivo all'aeroporto di Pratica di ...