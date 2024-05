Napoli - vigili nella Mondadori in Galleria Umbert - stop alla libreria inaugurata ieri

Il 17 maggio 2024 dalle 16.00 una tra le più grandi librerie in Italia accoglierà il pubblico con libri, intrattenimento, cultura, natura ed ecosostenibilità in Galleria Umberto I. Mondadori Bookstore | MA apre a Napoli, presso la Galleria ...

Galleria Umberto, folla di giovani per la Mondadori Bookshop: “I libri Un faro sulla città” - galleria Umberto, folla di giovani per la mondadori Bookshop: “I libri Un faro sulla città” - Tutti in fila. La folla è quella delle grandi occasioni. Apre la mondadori Bookstore in galleria Umberto, dopo mesi di attesa e lettori e curiosi accorrono. L’entusiasmo del primo giorno è però spento ...

Apre la nuova Mondadori: decine di persone in fila all’inaugurazione – Video - Apre la nuova mondadori: decine di persone in fila all’inaugurazione – Video - Decine di persone in fila, in trepidazione per scoprire il progetto e i libri che la nuova mondadori in galleria Umberto ha da offrire ...

Napoli, inaugurato in Galleria Umberto I “Mondadori MA Bookstore&Mondadori Caffè Kremoso” - Napoli, inaugurato in galleria Umberto I “mondadori MA Bookstore&mondadori Caffè Kremoso” - Sarà possibile immergersi in letture con il gusto dello stare in un salotto con l’Espresso di Napoli Kremoso ed un accogliente e fornitissimo bar ...