Trovato morto in casa - Aiello del Sabato piange Daniele

(Di sabato 18 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoTragedia per la comunità didel. Nella mattinata un uomo di 47 anni,Biondi, è statosenza vita nella sua abitazione. Immediato l’arrivo dei soccorsi che non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. Secondo una prima ricostruzione, dovrebbe essere stato un malore fulminante a stroncare la sua vita. “Vista la prematura ed improvvisa scomparsa di un giovane della nostra comunità, l’Amministrazione Comunale ha deciso di rinviare l’inaugurazione del centro sociale a San Raffaele – scrive il sindaco, Sebastiano Gaeta – Questa comunicazione riflette il rispetto e la sensibilità verso il lutto che ha colpito la comunità e la famiglia, alla quale ci stringiamo con grande affetto”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.