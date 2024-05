Juve - Chiesa l’uomo giusto per Thiago Motta | via al rinnovo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 18 maggio 2024) Torino, 18 maggio 2024 - L’esonero ufficiale di Max Allegri, lunedì in panchina ci sarà Paolo Montero, sancisce la fine di un’era, la fine di un percorso di dieci anni intervallato da Sarri e Pirlo, tanti successi, tanti trofei, ma anche un epilogo triste per come maturato. Lavolta pagina e lo fa con ogni probabilità con, oggi terzo al pari dellae autore di un autentico miracolo a Bologna. Non è passato inosservato a Cristiano Giuntoli che già da febbraio ha iniziato a tessere le fila per la rivoluzione in panchina, che è fatta di un calcio propositivo, innovativo, moderno e meno arcaico di quello visto negli ultimi anni. Si dirà che Allegri non ha mai avuto a disposizione una rosa da Scudetto, probabilmente è vero, che ha dovuto lavorare in mezzo a tante difficoltà, plusvalenze e il resto, ed ...