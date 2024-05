Chi è Stella - la figlia del giornalista Franco Di Mare?

(Di sabato 18 maggio 2024) Chi è, ladelDi, morto a 68 anni a causa di un mesotelioma Poche sono le notizie suDi, ladiDi, ilscomparso ieri a causa di mesotelioma. Della giovane si hanno poche informazioni, vive lontana dai riflettori e nella totale privacy. Di lei non si hanno tracce di profili social. Pochissime le apparizioni pubbliche, delle poche che si conoscono solo accanto al padre in qualche evento pubblico. Tuttavia, conosciamo qualche informazione sulla giovane proprio grazie aDiche nei suoi libri e interviste ha raccontato dell’incontro con laadottata a ...

L’amore tra Franco Di Mare e la figlia adottiva Stella: salvata dalla guerra - L’amore tra Franco Di Mare e la figlia adottiva stella: salvata dalla guerra - Franco Di Mare e l’adozione di stella: adottò una bambina in Bosnia durante la guerra, proteggendola dai riflettori per tutta la vita. Franco Di Mare, è morto ieri a 68 anni a causa di un mesotelioma: ...

Grammichele, lite per la figlia: gambizzato in piazza un uomo di 40 anni - Grammichele, lite per la figlia: gambizzato in piazza un uomo di 40 anni - GRAMMICHELE – Una lite per una giovane donna, figlia di uno e amica degli altri, finita a colpi di pistola. Un uomo di 40 anni è stato gambizzato, il 24 settembre 2023, in piazza Carlo Maria Carafa, a ...

Chi è Stella, figlia di Franco di Mare: "Era profuga a Sarajevo, la adottai a 10 mesi" - Chi è stella, figlia di Franco di Mare: "Era profuga a Sarajevo, la adottai a 10 mesi" - Il giornalista la incontrò nel '92, quando si trovava in missione come corrispondente di guerra ...