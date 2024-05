Inter - i dubbi sul futuro di Zhang La scadenza con Oaktree è vicina e l’accordo con Pimco è in salita

(Di sabato 18 maggio 2024) Ore decisive (e di riflessioni) in casa. Come riferito da Bloomerg,tra il Gruppo Suning di Stevene il fondo americanoè alle battute finali ma c’è il rischio di non arrivare a una decisione dopo lunghe trattative: le due parti stanno faticando a raggiungere un accordo sul nuovo finanziamento per rifinanziare il prestito obbligazionario di collocamento privato di circa 375 milioni di euro contratto da Suning con un altro fondo, l’americano. Il tempo stringe, perché ladel debito è prevista per lunedì 20 maggio.avrebbe dunque la concreta possibilità di diventare il nuovo proprietario del club nerazzurro. Uno scenario del tutto differente rispetto a qualche settimana fa, quandotra ...

