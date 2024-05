Affari Tuoi | cambia il pacco - rifiuta 150 mila euro e ne vince 300mila Amadeus urla | Ci vuole coraggio

News Tv. Affari Tuoi, puntata di venerdì 17 maggio 2024. Questa data sarà da ricordare negli annali dello show di Rai1 condotto da Amadeus. I concorrenti di ieri, Luca e Sarah sono riusciti in un’impresa che ha fatto esplodere l’emozione in ...

Affari Tuoi cambia per sempre la vita di Luca e della sua famiglia con cinque figli. Ieri sera il concorrente del Trentino Alto Adige è stato protagonista di una puntata che entrerà nella storia del programma, sia per come è finita ma anche per ...