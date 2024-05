Cannes 2024 | Francis Ford Coppola paragona il suo film alla politica dei giorni nostri

(Di sabato 18 maggio 2024) Nella giornata di venerdì 17 Maggiosi è tenuta al Festival del cinema dila conferenza stampa sulMegalopolis. Durante l’evento si è parlato di tantissimi argomenti, spaziando dal budget mastodontico stanziato per la produzione delfinocontemporanea del nostro mondo.ha voluto parlare del fatto che il mondo, secondo lui, si sta avvicinando pericolosamente al collasso e con il suoha voluto rappresentare la nuova caduta di Roma. “La nostraci ha portato al punto in cui potremmo perdere la nostra repubblica. Non saranno i politici la risposta. Sento che sono gli artisti d’America. Il mio sogno, la mia speranza è che siano gli artisti del nostro paese a far ...

C'è solo una regina sul tappeto rosso della quarta serata della 77esima edizione del Festival francese? Emma Stone può stare tranquilla, tutti i flash sono per lei. Ma le colleghe non stanno certo a guardare: di chi sarà l'outfit più chic, o sexy, o ...

La celebre maison di gioielleria di lusso premia gli attori esordienti al Festival di Cannes 2024 e sul red carpet sfilano look dal glamour roboante. Madrina dell'evento quest'anno Demi Moore in forma decisamente smagliante mentre Carla Bruni fa ...

Uno dei film più attesi del festival del cinema di Cannes 2024 era proprio quel Megalopolis di Francis Ford Coppola . Una delle particolarità della pellicola, accolta molto negativamente dalla critica presente in sala durante la proiezione in ...

Festival di Cannes day 4. Hollywood sbarca sulla Croisette ed Emma Stone illumina il red carpet in Louis Vuitton - Festival di cannes day 4. Hollywood sbarca sulla Croisette ed Emma Stone illumina il red carpet in Louis Vuitton - Il Festival del cinema di cannes entra nel vivo. Una pioggia di star, proveniente da Hollywood, si è data appuntamento sulla Croisette per la serata dedicata ai tre film in corsa, Three kilometres to ...

Cannes, le star del cinema mondiale sul red carpet del Festival - cannes, le star del cinema mondiale sul red carpet del Festival - Il film è di quelli più attesi a cannes 2024. Ma a colpire alla première di Megalopolis, mastodontica e visionario kolossal di Francis Ford Coppola, è stato… Leggi ...

Kinds of Kindness: applausi e consensi per Emma Stone al Festival di Cannes 2024 - Kinds of Kindness: applausi e consensi per Emma Stone al Festival di cannes 2024 - Il Festival di cannes 2024 ha visto la presentazione di Kinds of Kindness, il nuovo film di Yorgos Lanthimos, accolto calorosamente con sei minuti di applausi al Grand Theatre Lumiere. La pellicola ...