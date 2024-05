Esonero Allegri - Varriale | Un CICLO finito a metà Nel secondo mandato ha creato POLEMICHE

(Di sabato 18 maggio 2024), l’opinione del giornalista Enricosu quello che è stato il sollevamento dall’incarico dell’ex tecnico della Juve Il giornalista Enrico, noto tifoso del Napoli, via Twitter ha detto la sua sull’diufficializzato ieri dalla Juve.– «Finisce malissimo una storia ricca di successi nel primo quinquennio e con tante delusioni nel 2°con un crescendo di

Varriale: «Esonero Allegri Tante delusioni nel 2° mandato, con un crescendo di polemiche e contrasti» - varriale: «Esonero allegri Tante delusioni nel 2° mandato, con un crescendo di polemiche e contrasti» - Il giornalista Enrico varriale, noto tifoso del Napoli, via Twitter ha detto la sua sull’esonero di allegri ufficializzato ieri dalla Juve. Esonerato #allegri da @juventusfc per ” comportamenti non ...

Varriale: "ADL rifletta dopo quest'arbitraggio, suoi attacchi al palazzo sono controproducenti" - varriale: "ADL rifletta dopo quest'arbitraggio, suoi attacchi al palazzo sono controproducenti" - Il giornalista Enrico varriale ha parlato sul suo profilo X del pareggio del Napoli per 2-2 contro la Fiorentina, soffermandosi anche sull'arbitraggio del direttore di gara Marchetti: "Finisce pari ...

“Occhio De Laurentiis”: Varriale avverte il patron sui torti arbitrali, il post fa discutere – FOTO - “Occhio De Laurentiis”: varriale avverte il patron sui torti arbitrali, il post fa discutere – FOTO - Enrico varriale avverte il presidente De Laurentiis: occhio ai comportamenti controproducenti che penalizzano il Napoli. Il giornalista Enrico varriale ha rilasciato un tweet sulla piattaforma “X” in ...