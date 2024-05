La telefonata di Elkann a Danilo | Allegri - cos' è successo poco prima dell' esonero

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 18 maggio 2024) Unaper annunciare l'epilogo ormai scontato. Maxnon è più l'allenatorea Juventus. Si è conclusa anche l'era bis del tecnico livornese sulla panchina bianconera e il tutto si è consumato nel peggiore dei modi. Un comunicato freddo, non certo quello che ci si aspetterebbe per un allenatore che è rimasto seduto sulla panchinaa squadra per 7 anni. "Sollevato dall'incarico per taluni comportamenti tenuti durante e dopo la finale di Coppa Italia che la società ha ritenuto non compatibili con i valoria Juventus e con il comportamento che deve tenere chi la rappresenta". Dopo la finale vinta, con tanto di sfogo-show del tecnicoa Juventus, la via verso l'addio era già tracciata. La lite con Giuntoli in campo e con il direttore di Tuttosport Guido Vaciago ...