Sassuolo - Ballardini | Domani da dentro o fuor - dobbiamo dimostrare il nostro valore

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 18 maggio 2024) L’allenatore del, Davide, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida salvezza contro il Cagliari: “Noi siamo una squadra che ha dei valoriimportanti, che sono umani, tecnici, di generosità, di voglia di fare bene: devono veniri questi valori perché se non vengonoi siamo esclusi dalla lotta per rimanere in Serie A“. L’ex Genoa ha poi aggiunto: “Giochiamo contro una squadra che è in un momento delicato, hanno 4 punti in più di noi:i, se ci togliamo quella pesantezza che questi momenti ti portano ma giochiamo con serietà, generosità, consapevolezza e chiarezza, senza avere quel peso che c’è da un po’ di tempo, se ci togliamo quel peso lì che ci fa far pesare la situazione più del ...