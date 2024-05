Allegri al direttore di Tuttosport | “Ci sei se passo?” Vaciago racconta l’uomo che ha avuto davanti

Zazzaroni: "Allegri-Juve, incompatibilità la parola giusta. Max ha sbagliato ad aggredire verbalmente il direttore di Tuttosport" - Zazzaroni: "allegri-Juve, incompatibilità la parola giusta. Max ha sbagliato ad aggredire verbalmente il direttore di Tuttosport" - Sulle pagine del "Corriere dello Sport", Ivan Zazzaroni commenta così l'esonero di Massimiliano allegri da parte della Juventus: "La cruda verità è contenuta ...

Juventus, parla l’ex presidente: “Hanno preso la palla al balzo” - Juventus, parla l’ex presidente: “Hanno preso la palla al balzo” - Visualizzazioni: 1 Juventus, sull’esonero di allegri ha parlato a tuttomercatoweb Cobolli Gigli, ex presidente bianconero. L’ex presidente della Juventus, Cobolli Gigli, che è stato in carica dal 2006 ...

L'OPINIONE - Zazzaroni: "Allegri ci ha provato, ma questa Juve era incompatibile per lui" - L'OPINIONE - Zazzaroni: "allegri ci ha provato, ma questa Juve era incompatibile per lui" - "Il bullone e il cacciavite". Sulle pagine del Corriere dello Sport, il direttore Ivan Zazzaroni commenta l'esonero di Massimiliano allegri in casa Juventus: "La cruda verità è contenuta in una sola ...