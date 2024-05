Franco Di Mare morto a 68 anni | l’annuncio dei familiari e la causa del decesso

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di sabato 18 maggio 2024)Di, noto giornalista Rai, èall’età di 68nella giornata di venerdì 17 maggio 2024 adi una terribile malattia. La notizia è stata data dalla famiglia con una nota ufficiale comparsa sulle principali testate online ed ora si attende che venga comunicata la data in cui si terranno i funerali. Italia in lutto,Discomparso: la malattia che l’ha portato viaDiè stato a lungo inviato in teatri di guerra nella ex Jugoslavia e in altre zone di conflitto, distinguendosi per la sua professionalità e il coraggio nel riportare notizie dai fronti più pericolosi. Purtroppo, aveva recentemente rivelato in un’intervista a Che Tempo Che Fa di essere affetto da un mesotelioma, un tumore molto ...