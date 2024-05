Serie A 2023 24 - Diretta DAZN 37a Giornata | Palinsesto e Telecronisti

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di sabato 18 maggio 2024) Con ben sei squadre in cinque punti e solo due partite rimanenti, la 37adiA TIM promette di essere un crocevia fondamentale nella lotta per la permanenza nel massimo campionato. La tensione è alle stelle, soprattutto in vista degli scontri diretti Sassuolo - Cagliari e Udinese - Empoli, fissati rispettivamente per le 12:30 e le 15:00 di domenica. Chi trionferà e raggiungerà la salvezza? Chi sarà condannato alla retrocessione?Tutta laA TIM è solo su7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a. Attiva ora.Venerdì 17 maggio 2024, alle 20:45, preparati per un'emozionante sfida diA TIM tra la Fiorentina e il Napoli, inesclusiva su ZONA, Sky e Tivùsat canale 214. Sarà Edoardo Testoni a condurre la ...