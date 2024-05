Caserta | crolla albero su auto - 73enne rimasto intrappolato liberato dai VVF

(Di sabato 18 maggio 2024). Questa mattina, verso le ore 10:00, una squadra del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di, proveniente dalla sede centrale del Comando, è intervenuta in via Laviano nel comune di, allertati dai residenti nella zona per un soccorso ad una persona. Immediatamente giunti sul posto i Vigili del Fuoco hanno trovato una persona, un uomo di 73 anni, che eranella propriadopo che la stessa era stata colpita da unto improvvisamente. Immediatamente i Vigili del Fuoco hanno tagliato i rami dell’e soccorso la persona nell’, liberandola e consegnandola alle cure del 118 intervento sul posto con un’ambulanza.

