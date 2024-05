Pedullà: “Il Milan per me è indifendibile, credo Fonseca generi la stessa reazione avutasi per Lopetegui” - Pedullà: “Il Milan per me è indifendibile, credo Fonseca generi la stessa reazione avutasi per Lopetegui” - Il giornalista Alfredo Pedullà non condivide le scelte dei rossoneri sul possibile nuovo tecnico. Alfredo Pedullà in un video sul suo canale YouTube ha criticato la dirigenza del Milan per la gestione ...

Calcio:Tudor 'Inter più forte d'Italia,serve Lazio perfetta' - Calcio:Tudor 'Inter più forte d'Italia,serve Lazio perfetta' - "Domani servirà una Lazio perfetta perché giochiamo in casa della più forte d'Italia, la miglior squadra in assoluto di questo anno. (ANSA) ...

Tudor: “Luis Alberto convocato, gioca Provedel. Inter Serve Lazio perfetta” - Tudor: “Luis Alberto convocato, gioca Provedel. Inter Serve Lazio perfetta” - Le parole del tecnico biancoceleste: "Inter la miglior squadra di questo anno, stanno facendo un grande lavoro nella programmazione e nella crescita" ...