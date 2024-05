(Di sabato 18 maggio 2024) Lade I(Oh, Canada): a tratti confuso, e probabilmente anticlimatico, il film ditrova però la sua logica nell'affrontare la morte come metafora dello stato artistico occidentale. Protagonisti Richard Gere, Jacob Elordi, Uma Thurman. Un ammasso di ricordi, sfocati e accartocciati, lasciando che siano gli spettatori - a volte spiazzati, a volte coinvolti, a volte pure infastiditi - a tirare le giuste fila di un film che mette sullo stesso piano la morte e la libertà. Il sottotesto, che arriva da uno degli autori cinematografici più influenti del Novecento, non è banale: la verità sta morendo, il mondo com'era prima non esiste più, restano solo pochi giorni e pochi respiri (visione troppo pessimistica?). Magari il tempo di tracciare le fila, inventare e stupire, ancora una volta, sul ...

Paul Schrader torna a collaborare con Richard Gere per la prima volta dopo American Gigolò. Il film arriverà al cinema con Be Water. La recensione di Oh Canada di Federico Gironi.

I tradimenti, la recensione: Paul Schrader e l'inesorabile discesa della cultura americana - I tradimenti, la recensione: Paul Schrader e l'inesorabile discesa della cultura americana - La recensione de I tradimenti (Oh, Canada): a tratti confuso, e probabilmente anticlimatico, il film di Paul Schrader trova però la sua logica nell'affrontare la morte come metafora dello stato artist ...

Oh Canada, recensione del film di…" - Oh Canada, recensione del film di…" - La pellicola segna il ritorno, dopo oltre 40 anni da American Gigolò, della collaborazione tra il regista e l'attore. Nel cast anche Uma Thurman e… Leggi ...

Oh Canada, recensione del film di Paul Schrader: storia di una vita da smontare tra verità (nascoste) e bugie - Oh Canada, recensione del film di Paul Schrader: storia di una vita da smontare tra verità (nascoste) e bugie - Oh Canada, recensione del film di Paul Schrader presentato in Concorso al Festival di Cannes 2024: in Italia uscirà nelle sale con il titolo I tradimenti Bugie e verità, alla fine di una vita incredib ...