Chico Forti | Bonelli - ‘bene rientr - ora anche Salis’

L'imprenditore trentino da tempo detenuto in Florida, Chico Forti , è rientrato in Italia. È atterrato questa mattina con volo dell'Aeronautica Militare all'aeroporto militare di Pratica di Mare, dove ha incontrato il Presidente del Consiglio ...

" Chico Forti è tornato in Italia. Fiera del lavoro del Governo italiano. Ci tengo a ringraziare nuovamente la diplomazia italiana e le autorità degli Stati Uniti per la loro collaborazione".

Pagina 456920 - sottopagina 1 - Pagina 456920 - sottopagina 1 - 18/05 12:25 Pm riascolteranno parole Spinelli jr. 18/05 11:23 Papa:per finire guerre stare coi deboli 18/05 09:12 chico forti, oggi il rientro in Italia 18/05 09:12 chico forti, oggi il rientro in ...

Chico Forti è rientrato in Italia dopo 24 anni - chico forti è rientrato in Italia dopo 24 anni - ROMA (ITALPRESS) – E’ atterrato alla base aerea di Pratica di Mare il Falcon dell’Areonautica Militare che ha riportato in Italia chico forti, il 65enne detenuto per 24 anni negli Stati Uniti dopo ...

Rientro in Italia di Chico Forti, l'aereo è atterrato e l'incontro con Giorgia Meloni. La premier: "Fiera del lavoro del governo italiano" - Rientro in Italia di chico forti, l'aereo è atterrato e l'incontro con Giorgia Meloni. La premier: "Fiera del lavoro del governo italiano" - TRENTO. "chico forti è tornato in Italia". Questo il commento di Giorgia Meloni, la premier ha pubblicato la foto dell'incontro. "Fiera del lavoro del governo italiano". Il 65enne trentino è atterrato ...