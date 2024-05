Bentornato a casa Chico Tajani | orgogliosi del nostro lavoro e della nostra diplomazia

(Di sabato 18 maggio 2024)Forti è in Italia: l’aereo su cui era a bordo il 65enne trentino rilasciato nei giorni scorsi da un carcereFlorida dopo 24 anni di detenzione, è atterrato all’aeroporto militare di Pratica di Mare. L’uomo sarà poi portato nel carcere di Verona, in attesa di espletare le successive procedure. «Il trasferimento in Italia di Forti è il completamento di tutte le procedure giudiziarie intraprese davanti alle autorità Usa», spiega l’avvocato Carlo Delle Vedove, uno dei legali che ha seguito l’iter per il ritorno dagli Usa del 65enne trentino. «Con Forti ci siamo sentiti l’ultima volta lunedì, era un po’ ansioso, ci sentivamo tutti i lunedì: ringraziamo tutte le autorità italiane e americane che hanno seguito il suo caso», conclude Delle Vedove. Più mirati i ringraziamenti dei familiari diForti, che hanno espresso ...

