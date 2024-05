Tiro a volo | Jessica Rossi vola in finale agli Europei 2024! Italia seconda nella prova a squadre

(Di sabato 18 maggio 2024) Sale in cattedrain quel di Lonato del Garda, località lombarda che ospita in questi giorni i Campionatidi. Dopo un venerdì non particolarmente brillante l’azzurra ha conquistato un posto nell’ultimo attogara della trap, ottenendo a seguito delle ultime due serie di qualificazione la terza posizione. Un ottimo quello inizio quello della meda d’oro a Londra 2012, abile ad aprire la quarta serie senza errori, salvo poi mancare un solo piattelloquinta, dove ha segnato 24/25 per un totale di 118/125, score speculare a quello della spagnola Beatriz Martinez, poi passata al posto d’onore dopo gli shoot-off. A piazzarsi in testa è stata invece tedesca Kaithrin Murche, che, seppur ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.15: Nella juniores maschile l’azzurro Gerri chiude con 24/25 la quarta sessione di tiri e resta al comando, molto vicino alla finale 9.03: Sei invece gli errori per Dolci che precipiterà fuori dalla zona ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.26: Arriva l’importantissimo 25/25 di Jessica Rossi che dunque sale a 94/100 come la spagnola Martinez 9.17. Questa la classifica a una serie dalla fine della qualificazione: 1 1356 NAVELLI Elena ITA 22 ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.28: Jessica Rossi E’ IN FINALE ALL’EUROPEO! Crolla letteralmente la leader Hall con un 21/25 nella serie finale e chiude con 116/125, così come la polacca Bernal che conclude con 23/25 e anche lei a 116. ...

Il Napoli pareggia a Firenze, Conference lontana - Il Napoli pareggia a Firenze, Conference lontana - il cui tiro al volo termina alto; poi al 51' con ancora un cross di Mazzocchi, Simeone devia di testa quasi sulla linea di fondo e Terracciano smanaccia come può. La palla arriva sulla testa di ...