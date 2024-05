Papa Francesco all’Arena di Verona | Non curare la pace è un peccato grave

(Di sabato 18 maggio 2024) Padre Alex Zanotelli accanto a Bergoglio per l’appuntamento pacifista. Standing ovation per la testimonianza dell’israeliano e del palestinese. “Oggi il premio Nobel di Ponzio Pilato”

(Adnkronos) – Il Papa , in visita a Verona , la città di Giulietta e Romeo, cita Shakespeare . “Se il genio di Shakespeare si è fatto ispirare dalla bellezza di questo luogo per raccontarci le vicende tormentate di due innamorati, ostacolati dall’odio ...

Pagina 456920 - sottopagina 1 - Pagina 456920 - sottopagina 1 - 18/05 12:25 Pm riascolteranno parole Spinelli jr. 18/05 11:23 papa:per finire guerre stare coi deboli 18/05 09:12 Chico forti, oggi il rientro in Italia 18/05 09:12 Chico Forti, oggi il rientro in Ita ...

Zaia accoglie il Papa: Francesco ci ha portato un sorriso - Zaia accoglie il papa: francesco ci ha portato un sorriso - "Il santo padre ci ha accolto con un sorriso anche questa mattina, santo padre che avrà una giornata intensa anche qui a Verona, come accaduto a Venezia, però papa francesco ...

Trasferimento di Chico Forti: dal carcere di Miami alla prigione di Verona, passando per Pratica di Mare - Trasferimento di Chico Forti: dal carcere di Miami alla prigione di Verona, passando per Pratica di Mare - Chico Forti, condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per omicidio, è stato recentemente trasferito in Italia in seguito a un accordo tra i due paesi. Dopo ...