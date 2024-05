Bonelli e la solita figuraccia della sinistra | su Chico Forti dà meriti a Draghi e cita Ilaria Salis

(Di sabato 18 maggio 2024) Dopo quasi 25 anni,rientra finalmente in Italia. Grazie al lavoro incessante delle istituzioni, il 65enne non è più detenuto negli Stati Uniti. Tra le reazionidopo lo sbarco dell'imprenditore trentino all'aeroporto militare di Pratica di Mare c'è da segnalare quella di Angelo. Il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi enon riesce proprio a fare i complimenti a Giorgia Meloni e al suo esecutivo per il risultato raggiunto su, tirando in ballo anche: “Beneche torna in Italia una lunga battaglia che dura da anni. Ricordo che l'autorizzazione al trasferimento si attendeva da tre anni, dopo l'intervento del ...

Inutile girarci intorno: il ritorno di Chico Forti in Italia, che la sua famiglia si augura di poter riabbracciare nel giro di breve, è un successo del governo Meloni, e dell’impegno profuso dalla premier in capo a tutto. Un dato sottolineato da ...

Inutile girarci intorno: il ritorno di Chico Forti in Italia, che la sua famiglia si augura di poter riabbracciare nel giro di breve, è un successo del governo Meloni, e dell’impegno profuso dalla premier in capo a tutto. Un dato sottolineato da ...

Chico Forti finalmente tornerà in Italia.L'accordo con gli Usa siglato dalla premier Giorgia Meloni prevede il trasferimento dell'imprenditore detenuto da 24 anni negli Stati Uniti per un omicidio di cui si è sempre dichiarato innocente. La ...

Chico Forti: Bonelli, 'bene rientro, ora anche Salis' - chico Forti: Bonelli, 'bene rientro, ora anche Salis' - Roma, 18 mag. (Adnkronos) - “Bene chico Forti che torna in Italia una lunga battaglia che dura da anni. Ricordo che l’autorizzazione al trasferimento si attendeva da tre anni, dopo l’intervento del go ...

Melchiorre risponde a Lacarra: “Trasformisti a destra No, tornano qui per vincere” - Melchiorre risponde a Lacarra: “Trasformisti a destra No, tornano qui per vincere” - I cambi di casacca da sinistra a destra Non è trasformismo: sono ritorni senza contropartita. Il senatore Filippo Melchiorre, il maggiore dei Fratelli d’Italia baresi, principale azionista della ...

Da Nassiriya a Palazzo Civico, un carabiniere come assessore alla Sicurezza - Da Nassiriya a Palazzo Civico, un carabiniere come assessore alla Sicurezza - Marco Porcedda sostituisce Gianna Pentenero candidata alla Regione. sinistra in fibrillazione: “Non condividiamo la scelta” ...