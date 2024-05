Roccella contro la dichiarazione Ue sui diritti LGBTQ+ | No al gender

(Di sabato 18 maggio 2024) Articolo pubblicato sabato 18 Maggio 2024, 13:03 Ladell’UE, invitava gli Stati firmatari ad attuare strategie nazionali per le personee a sostenere la nomina di un nuovo commissario per l’uguaglianza nella prossima Commissione Europea. Inoltre, sollecitava la Commissione a perseguire una nuova strategia per migliorare idelle personedurante la L'articolo proviene da Il Difforme.

Nella Giornata Internazionale contro l'Omofobia, la Transfobia e la Bifobia l'Ue ha prodotto una dichiarazione congiunta per la tutela dei diritti Lgbtq+ . L'Italia - insieme ad altri otto Paesi , tra cui l'Ungheria - non l'ha firmata. Insorge ...

“Che rabbia e che vergogna questo governo che decide di non firmare una dichiarazione per le politiche europee a favore delle persone Lgbtq+ . Non è accettabile. L’Italia è scivolata indietro di una posizione nella classifica di Ilga-Europe, è ...

No alla dichiarazione per la promozione delle politiche europee a favore delle comunità Lgbtq+. L’Italia è l’unico grande paese Ue a non aver voluto firma re la dichiarazione Ue. Preparata in occasione della Giornata Mondiale contro l’Omofobia, la ...

