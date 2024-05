Amante della cosmesi e con l’ossessione delle zanzare | furto da 450 euro nel supermercato

Un 21enne e un 24enne sono stati bloccati e Arrestati per rapina dai carabinieri, ieri pomeriggio, 14 maggio 2024, in uno store in piazza Leopoldo . I due sono stati sorpresi nel supermercato mentre tentavano un furto e dopo aver spintonato e ...

Firenze, 15 maggio 2024 - Sorpresi nel supermercato mentre Tentano un furto , spintonano e minacciano di morte i vigilantes . Un 21enne e un 24enne sono stati bloccati e arrestati per rapina dai carabinieri, ieri pomeriggio, in uno store in piazza ...

Gli investigatori della Polizia di Stato del VII Distretto San Giovanni e del Commissariato Celio hanno tratto in arresto, in esecuzione di un ordine per la carcerazione, un 33enne italiano. Nello specifico, gli agenti, su disposizione della Sala ...

Colleferro, spesa gratis in un supermercato. Arrestato 27enne - Colleferro, spesa gratis in un supermercato. Arrestato 27enne - CRONACA – Arrestato in flagranza di reato un 27enne, già noto alle forze dell’ordine, per furto aggravato nei pressi di un noto supermercato di Colleferro. Ieri pomeriggio i militari hanno ...

Furto al supermercato. Rubati prodotti per l’estetica e repellenti anti-zanzare - furto al supermercato. Rubati prodotti per l’estetica e repellenti anti-zanzare - I carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Colleferro hanno arrestato in flagranza di reato un ventisettenne georgiano, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato di furto a ...

Finto incidente al parcheggio sotterraneo, derubano una settantenne - Finto incidente al parcheggio sotterraneo, derubano una settantenne - Poi si sono allontanati di corsa. Il furto è stato denunciato ai carabinieri della caserma di via Verdi. Le indagini sono in corso. I parcheggi dei supermercati sono diventati posti piuttosto ...