Cerreto - maggioranza e opposizione insieme contro demedicalizzazione dell’ambulanza 118

Tempo di lettura: 2 minutiSi affiderà un incarico legale per accertare le effettive motivazioni poste a sostegno dall’ASL di Benevento, finalizzate a demedicalizzare il 118 di Cerreto Sannita e per l’effetto, valutarne la eventuale legittimità. ...

Maggioranza e opposizione insieme contro la demedicalizzazione dell'ambulanza 118 a Cerreto Sannita - "Esprimiamo soddisfazione per la convergenza che c'è stata sulla nostra proposta di fare chiarezza sull'inaccettabile decisione dell'ASL di demedicalizzare giorno e notte l'ambulanza 118 di cerreto ...

Benevento, riorganizzazione servizio del 118: aumenta il pressing sulla Regione e sul consiglio comunale - Interrogazione in Regione e in Consiglio comunale a cerreto Sannita: queste le nuove iniziative messe in campo per contrastare la riorganizzazione del servizio 118 programmata dall'Asl.