Playoff Nba - fra New York e Indiana sarà decisiva gara 7

(Di sabato 18 maggio 2024) Milano, 18 maggio 2024 – Non solo Denver-Minnesota: anche la serie diNewverrà decisa a7. Questo dopo il successo dei Pacers sul parquet amico della Gainbridge Fieldhouse nel sesto episodio. I padroni di casa si impongono per 116-103, grazie soprattutto al parziale di 32-21 piazzato nel secondo periodo. I Knicks reggono nella prima frazione, chiusa addirittura davanti, per poi perdere terreno terreno a causa di un primo tempo tutt'altro che positivo di Brunson, che non segna praticamente mai, e dell'ennesimo infortunio. Dopo Randle, Robinson, Bogdanovic e Anunoby (quest'ultimo è l'unico che ha possibilità di recuperare), anche lo stakanovista Hart è costretto a fermarsi ai box e la sua presenza per il settimo atto della serie è quantomeno in dubbio. Siakam uomo copertina Sotto di 10 ...

Il canale , l’ orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Dallas Mavericks-Oklahoma City Thunder , gara6 delle semifinali della Western Conference dei playoffs NBA 2024 . Sesto episodio della serie tra i numeri 1 a Ovest e i Mavs, che si potrà ...

Questa sera alle 20.45, al PalaBigi, la Reggiana ospita la Reyer Venezia nella sfida valida per gara 4 dei playoff e quarti di finale di Lega Basket A. Una sfida da non perdere tra due formazioni che stanno dando vita ad una serie decisamente ...

