(Di sabato 18 maggio 2024) "" per lo stato di salute del primoRobertdopo l'attentato di mercoledì scorso. Lo afferma un

Mattarella : esprime la sua solidarietà e vicinanza al primo ministro slovacco Robert Fico , ferito ieri in un attentato Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , ha inviato alla Presidente della Repubblica Slovacca, Zuzana ?aputová, il ...

Ministro slovacco, prognosi positiva per Fico - ministro slovacco, prognosi positiva per Fico - BRATISLAVA, 18 MAG - "Prognosi positiva" per lo stato di salute del primo ministro slovacco Robert Fico dopo l'attentato di mercoledì scorso. Lo afferma un ministro slovacco. (ANSA).

Prognosi positiva per il premier Fico - Prognosi positiva per il premier Fico - Un ministro slovacco ha parlato oggi di "prognosi positiva" per lo stato di salute del primo ministro.

Slovacchia, in tribunale il sospettato dell'aggressione a Fico - Slovacchia, in tribunale il sospettato dell'aggressione a Fico - Il sospettato del tentato omicidio del primo ministro slovacco Robert Fico è arrivato al tribunale Pezinok dove i giudici decideranno se confermare la custodia cautelare nei ...