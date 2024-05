AGI - L'Udinese centra un successo pesantissimo in trasferta sul campo del Lecce , nella sfida valevole per la terzultima giornata di Serie A. Al Via del Mare finisce 2-0 per i bianconeri grazie ai gol di Lucca e Samardzic, che valgono tre punti ...

Roberto D’Aversa torna a parlare sui propri profili social, complimentandosi con il Lecce per la salvezza ottenuta. Il tecnico, che ha allenato i giallorossi per diverso tempo fino alla partita con il Verona, inizia: “Carissimi tifosi Lecce si, ...

Lecce, pronta la FESTA SALVEZZA in città insieme ai tifosi giallorossi. Ecco il COMUNICATO - lecce, pronta la FESTA salvezza in città insieme ai tifosi giallorossi. Ecco il COMUNICATO - Il lecce ha conquistato la salvezza in Serie A, e per tutta la città è un grande traguardo da festeggiare con tutti i tifosi. Ecco il comunicato ufficiale. IL COMUNICATO – L’U.S. lecce comunica che, ...

Lecce Atalanta: dove vederla, orario e probabili formazioni - lecce Atalanta: dove vederla, orario e probabili formazioni - Al Via del Mare andrà in scena la sfida di Serie A tra lecce e Atalanta: le ultime di formazione con orario e dove vedere il match Al Via del Mare andrà in scena la sfida di Serie A tra lecce e ...

Atalanta, vincere a Lecce per chiudere il discorso e centrare l’obiettivo Champions - Atalanta, vincere a lecce per chiudere il discorso e centrare l’obiettivo Champions - Alle 18 calcio d'inizio al Via del Mare. Scamacca verso una maglia dal primo minuto per mettere minuti nelle gambe, occasioni per Adopo e Bakker ...