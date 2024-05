Juventus | 0-0 per la Primavera di Montero a Frosinone - ora due panchine con la prima squadra

(Di sabato 18 maggio 2024) Scialbo 0-0 per lain casa delnell’ultima partita stagionale. L’U19 bianconera non è andata oltre un pareggio a reti inviolate e ha chiuso la stagione al dodicesimo posto, un piazzamento decisamente deludente. Per l’allenatore (oggi squalificato) Paoloa breve inizierà un’altra avventura, quella da allenatore dellacome traghettatore per le ultime due giornate dopo l’esonero di Allegri. L’annuncio arriverà in queste ore e da domani l’ex difensore uruguaiano guiderà gli allenamenti alla Continassa. SportFace.

Il progetto Milan Under 23: dallo staff tecnico allo stadio per le gare casalinghe

I voti e i giudizi dei protagonisti bianconeri nella 34ª giornata di campionato: le pagelle di Frosinone Juve Primavera - I voti e i giudizi dei protagonisti bianconeri nella 34ª giornata di campionato: le pagelle di Frosinone Juve primavera - GIORGI 6 – Gioca un match di sostanza (57' PAGNUCCO 6 – Entra bene in partita e si mette in mostra anche con un bell’intervento difensivo) SCIENZA 6 – Scalda i guantoni di Lagonigro con un bolide di ...

