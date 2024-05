SOCIAL – Milan - cosa ci fa Balotelli con la maglia rossonera? Trovato il dopo Giroud…

Torino-Milan è anche Pellegri vs Okafor: entrambi alla ricerca della conferma - Torino-milan è anche Pellegri vs Okafor: entrambi alla ricerca della conferma - Il confronto tra Pellegri e Okafor, attaccanti che hanno vissuto stagioni differenti ma che sono pronti a sfidarsi ...

Pedullà: “Il Milan per me è indifendibile, credo Fonseca generi la stessa reazione avutasi per Lopetegui” - Pedullà: “Il milan per me è indifendibile, credo Fonseca generi la stessa reazione avutasi per Lopetegui” - Il giornalista Alfredo Pedullà non condivide le scelte dei rossoneri sul possibile nuovo tecnico. Alfredo Pedullà in un video sul suo canale YouTube ha criticato la dirigenza del milan per la gestione ...

Thiaw sul Milan: «Per me è una SECONDA CASA. Ecco la mia MIGLIOR partita con i rossoneri» - Thiaw sul milan: «Per me è una SECONDA CASA. Ecco la mia MIGLIOR partita con i rossoneri» - Il difensore del milan Malick Thiaw ha voluto rilasciare qualche dichiarazione pensando alla sua stagione con i rossoneri Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il difensore del milan, Malick Thiaw, ...