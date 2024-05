Genoa - Gilardino | Cerchiamo di finire nel migliore dei mod - i ragazzi se lo meritano

(Di sabato 18 maggio 2024) L’allenatore del, Alberto, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma: “Domani è una partita molto difficile perché incontriamo una squadra che si gioca la Champions, di dimensione europea con giocatori di qualità con spessore tecnico. Ogni energia che abbiamo in questo momento la dobbiamo portare in campo perneldei modi, perché questise lo“. L’ex campione del mondo ha poi aggiunto: “C’è stato un grande percorso di maturità di settimana in settimana, che ci ha portato a crescere notevolmente. Sappiamo le difficoltà di domani, ma dobbiamo avere consapevolezza e fare la partita quando avremo il pallone fra i piedi“.ha poi parlato di futuro: “Partiamo da una base di un gruppo ...

