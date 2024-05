Venezia In vendita l' isola di Santo Spirito per 9 milioni | era stata acquistata a 350mila euro 24mila metri quadri e 150 abitanti

Venezia. In vendita l'isola di Santo Spirito per 9 milioni di euro: era stata acquistata a 350mila euro. 24mila metri quadri e 150 abitanti - venezia. In vendita l'isola di Santo Spirito per 9 milioni di euro: era stata acquistata a 350mila euro. 24mila metri quadri e 150 abitanti - venezia - É alle spalle di due isole dove sono sorti il San Clemente Palace Kempinski venice e il JW Marriott venice Resort e, poco più indietro, c'è Poveglia. Un'isola che vanta una storia che ...

Il genio creativo del Benin che vuole cambiare la scena dell'arte contemporanea - Il genio creativo del Benin che vuole cambiare la scena dell'arte contemporanea - Cotonou sceglie la vetrina di venezia per svelare al mondo il suo eccezionale patrimonio artistico, presente e passato ...

Città più care d’Italia classifica 2024: Venezia, Siena ma anche Napoli e Milano. Roma fuori dalla top ten - Città più care d’Italia classifica 2024: venezia, Siena ma anche Napoli e Milano. Roma fuori dalla top ten - Cala l'inflazione, ma non basta. Il costo della vita morde e lo fa soprattutto in alcune città: a venezia e a Siena. Ma pure a Milano, Firenze e Napoli. Ad aprile l'aumento dei ...