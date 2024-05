Prima sessione di prove libere del Gran premio dell’Emilia Romagna di F1 1

Imola, 18 mag – (Xinhua) – Il pilota cinese Zhou Guanyu della Kick Sauber fotografato Prima della Prima sessione di prove libere presso l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari a Imola, in Italia, il 17 maggio 2024, in vista ...

La presidenza del G7 è per l’Italia una “responsabilità storica”. Lo afferma la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio in cui sottolinea che si terranno nel corso del 2024 21 riunioni interministeriali, alcune delle quali già concluse. ...